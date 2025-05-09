Ринкевич выступил с пожеланием новому папе римскому Льву XIV

Президент отметил в Twitter, что Латвию и Ватикан всегда объединяли теплые узы.

Congratulations to Pope Leo XIV. I wish His Holiness a successful pontificate and strength in this challenging time. Latvia and the Holy See have always enjoyed cordial ties and I look forward to continue to promote this relationship further 🇱🇻 🇻🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 8, 2025

Ранее в четверг сообщалось, что новым понтификом избран кардинал США Роберт Превост.

69-летний Превост, став 267-й папой римским, принял имя Лев XIV.

Уроженец Чикаго Превост - первый понтифик из США.

Он лидер с глобальным опытом, большую часть своей карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке и совсем недавно возглавил бюро по назначению влиятельных епископов Ватикана. Ожидается, что он продолжит реформы папы Франциска.

Десять лет он работал в Трухильо, Перу, а позже был назначен епископом Чикляо, другом перуанском городе, где служил с 2014 по 2023 год.

В интервью Vatican News вскоре после того, как он возглавил епископскую дикастерию, Превост сказал: "Я до сих пор считаю себя миссионером. Мой призыв, как и призыв каждого христианина, - быть миссионером, проповедовать Евангелие, где бы человек ни находился".

Новый понтифик, который должен прийти на смену Франциску, был избран во второй день конклава, где за нового папу проголосовали 133 кардинала. Для избрания понтифика требовалось большинство в две трети голосов.

Белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы появился вскоре после 19:00 по латвийскому времени.