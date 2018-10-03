Петросян выступил с официальным заявлением

Российский юморист Евгений Петросян в Instgram поместил видеообращение с призывом о помощи. По его словам, он стал стал жертвой некоего мошенника.
"Я обращаюсь ко всем!, - написал артист, - Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести".
Петросян призвал не брать во внимание сказанное этим человеком
"Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию" - подытожил он.
Напомним, что ранее юморист Евгений Петросян обратился к влиятельным друзьям за защитой от журналистов, донимающих его в связи с бракоразводным процессом с Еленой Степаненко. По данным приближенных к юмористу, Петросян очень переживал, что его личная жизнь превратится в бесконечный сериал. За приход на ток-шоу Петросяну и Степаненко тоже предлагали большие деньги – сумма доходила до миллиона рублей. Но артисты на все предложения отвечали отказом.
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Я обращаюсь ко всем! Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этому человеку: «Нет!». Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно в трудный момент, старается поживиться. Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию. #евгенийпетросян #стоп #сми #хватитврать