Петросян выступил с официальным заявлением

"Я обращаюсь ко всем!, - написал артист, - Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести".

Петросян призвал не брать во внимание сказанное этим человеком

"Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию" - подытожил он.