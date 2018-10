Работавший с The Beatles звукорежиссер умер во время телефонного разговора

Эмерик наиболее известен работой с группой The Beatles. Он начал сотрудничать с коллективом в 1962 году, когда ему было 16 лет. Он участвовал в записи таких альбомов команды, как Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, Band on the Run и был удостоен нескольких премий «Грэмми». Биографы и различные издания, в том числе Mix Online, признавали Эмерика величайшим звукорежиссером в истории.