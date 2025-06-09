Вместо путешествия - неделя в немецкой больнице: что (не)покрывает EVAK?

Когда ее госпитализировали, Линда была уверена, что ей придется покрыть хотя бы часть расходов самой. Она слышала, что EVAK покрывает "большую часть расходов", но мысль о том, что все будет бесплатно, казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой. Однако, когда ее выписали, она не получила ни квитанции, ни счета. Потом ей написала знакомая, вспомнив, что после выписки из больницы платить ничего было не нужно, но тут на ее электронную почту пришло письмо со счетом. На самой карте EVAK написано "карта не покрывает долю пациента" - но что это за доля?