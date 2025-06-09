Вместо путешествия - неделя в немецкой больнице: что (не)покрывает EVAK?

Когда Линда отправилась в отпуск в Италию, она не планировала провести неделю в немецкой больнице с тонзиллитом. Она также не знала, сколько бы стоила эта поездка, если бы в ее кошельке не было крошечной синей пластиковой карточки - Европейской карты страхования здоровья, или EVAK. TVNET+ объясняет, что именно покрывает карта EVAK и что вам придется заплатить самостоятельно.
После обследования и рентгена в немецкой больнице Линду госпитализировали на пять дней. Ей подключили систему, выписали антибиотики, обеспечили трехразовое питание и запланировали несколько визитов к врачу.
Когда ее госпитализировали, Линда была уверена, что ей придется покрыть хотя бы часть расходов самой. Она слышала, что EVAK покрывает "большую часть расходов", но мысль о том, что все будет бесплатно, казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой. Однако, когда ее выписали, она не получила ни квитанции, ни счета. Потом ей написала знакомая, вспомнив, что после выписки из больницы платить ничего было не нужно, но тут на ее электронную почту пришло письмо со счетом. На самой карте EVAK написано "карта не покрывает долю пациента" - но что это за доля?