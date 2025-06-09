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Лева Би-2 на улицах Риги, Смольянинов в Канаде, а Ратаковски на празднике

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с концертных площадок и фотостудий, а некоторые отправились в жаркие страны.

Лева Би-2 с женой на улицах Риги

Настя Каменских наводила красоту

Дуа Липа в огне

Эмили Ратаковски отметила день рождения

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Потап отдыхал

Лиене Ушакова (Зундовска) делилась горячими фото

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Артур Смольянинов выступал в Канаде

Ким Кардашьян выбирала наряд

Ольга Камбала загорала

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Новая фотосессия Ренаты Литвиновой

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