Лева Би-2 на улицах Риги, Смольянинов в Канаде, а Ратаковски на празднике

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с концертных площадок и фотостудий, а некоторые отправились в жаркие страны.
Лева Би-2 с женой на улицах Риги
Настя Каменских наводила красоту
Дуа Липа в огне
Эмили Ратаковски отметила день рождения
Потап отдыхал
Лиене Ушакова (Зундовска) делилась горячими фото
Артур Смольянинов выступал в Канаде
Ким Кардашьян выбирала наряд
Ольга Камбала загорала
Новая фотосессия Ренаты Литвиновой
Радостный Маркус Рива
Вера Брежнева снимала селфи
Светлана Лобода была в конюшне, где гладила лошадей
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