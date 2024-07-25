В юности романтические отношения складываются легко и быстро. В зрелом возрасте, с приобретенным опытом, все становится гораздо сложнее. Свидания могут стать настоящим испытанием, ведь надо не только найти подходящего человека, но и убедить друг друга в том, что на эти отношения стоит тратить время и чувства.

Мне около сорока, я разведена, мама подростка. И у меня есть подруга за 40, разведенная мама двоих подростков. Мы решили интереса ради попробовать быстрые свидания, чтобы понять, с кем там можно познакомиться, как на самом деле это работает, да и просто интересно провести время вместе.

Это приключение стало для нас настоящим испытанием и подарило коктейль ярких эмоций...