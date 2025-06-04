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Что известно об открытии магазина Shein в центре Риги

Магазин Shein в Риге

На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом магазина Shein. Также там находится QR-код, который ведет на сайт, обещающий скорый запуск новой торговой точки. Судя по ажиотажу в социальных сетях, открытия магазина ждут многие латвийские модники.

Китайский гигант Shein продает свою продукцию уже примерно в 250 странах и завоевал огромную популярность благодаря рекламе в социальных сетях. Рост предложений интернет-магазина идет огромными темпами: в день на сайте появляется более 1000 новых товаров по низким ценам.

Тем временем стратегия компании уже вызывала серьезную критику, связанную с качеством продукции Shein и условиями работы сотрудников.

Недавно в окнах одного из исторических зданий в центре Риге появились большие буквы названия компании. Значит ли это, что в столице откроется физический магазин торгового гиганта?

Согласно информации в Интернете, SIA Shein Club зарегистрировано в Коммерческом регистре Латвии. Его бенефициарами являются...

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