Фонд Сороса переехал из Венгрии в Германию

"Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он, передает Deutsche Welle .

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.