Политолог предположил вероятную коалицию в Рижской думе

Политолог отметил, что следующим сюрпризом стало то, что, по-видимому, в думу смогли пройти лишь две партии, условно ориентированные на "восточнославянский" электорат, а именно "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" и "Латвия на первом месте" (LPV), в то время как ни партия Алексея Росликова "Стабильности!", ни "Согласие", возможно, не преодолели необходимый 5-процентный барьер.

"Это кажется немного необычным, поскольку участие жителей в выборах в Риге выше, чем в 2020 году. Причем активность избирателей выросла именно в тех участках, где ранее хорошо выступала партия "Согласие", - сказал Икстенс.

На вопрос о том, какой может быть следующая коалиция в Рижской думе, он ответил, что ее могут сформировать "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".

Согласно доступным в настоящее время данным экзитполов, эти политические силы в совокупности могут получить незначительное, но все же большинство. По мнению политолога, такая конфигурация будет значительно проще, поскольку в этом случае не потребуется вовлекать LPV.

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Говоря о данных экзитполов в Резекне, Икстенс подчеркнул, что LPV выступала в альянсе с партией бывшего мэра города Александра Барташевича "Вместе для Латвии". Политолог полагает, что, судя по данным опросов, Барташевич получил большинство и "народ сказал свое слово".

Профессора также не удивили результаты в Даугавпилсе, где, согласно данным экзитполов, наибольшее количество голосов, вероятно, получила партия Sarauj, Latgale!, созданная действующим мэром Андреем Элксниньшем.

Ожидаемым были и результаты в Вентспилсе, где убедительное большинство голосов набрала партия "Латвии и Вентспилсу", основанная бывшим мэром города Айваром Лембергсом.