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В Вентспилсе привычно побеждает партия Айвара Лембергса

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В Вентспилсе на муниципальных выборах победила партия действующего мэра Яниса Витолиньша и бывшего мэра Айвара Лембергса "Латвии и Вентспилсу", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После подсчета голосов на всех 13 избирательных участках Вентспилса "Латвии и Вентспилсу" набрала 47,15 % голосов, на втором месте с 16,87 % находится Национальное объединение.

"Объединенный список" набрал 15,88 %, объединенный список "Движения "За" и "Нового единства" - 7,72 %, "За стабильность" - 5,67%.

Подробнее о ходе выборов читайте в нашей текстовой трансляции.

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