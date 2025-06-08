В Вентспилсе привычно побеждает партия Айвара Лембергса

После подсчета голосов на всех 13 избирательных участках Вентспилса "Латвии и Вентспилсу" набрала 47,15 % голосов, на втором месте с 16,87 % находится Национальное объединение.

"Объединенный список" набрал 15,88 %, объединенный список "Движения "За" и "Нового единства" - 7,72 %, "За стабильность" - 5,67%.

Подробнее о ходе выборов читайте в нашей текстовой трансляции.