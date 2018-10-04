Таможня обнаружила в контейнере 24,5 тыс. пар контрафактных кроссовок "Nike"

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), проводя досмотр в Рижском свободном порту, обнаружили в двух контейнерах большое количество контрафактной спортивной обуви "Nike".
Как сообщили в СГД, контейнеры прибыли в Ригу из Китая. В случае реализации кроссовок ущерб для владельца товарного знака "Nike" мог составить почти 2,93 млн евро.
При проверке контейнеров таможенники заметили на кроссовках признаки подделки и обратились за заключением к представителю "Nike", который подтвердил, что обувь контрафактная.
В целом в обоих контейнерах было 24 528 пар кроссовок.
В этом году таможня выявила в целом уже 42 тысячи пар поддельных кроссовок "Nike". Предыдущая партия контрафактной обуви была обнаружена в Рижском порту в марте - в одном из контейнеров было 17 472 пары контрафактной обуви.