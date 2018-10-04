Чт, 4.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Таможня обнаружила в контейнере 24,5 тыс. пар контрафактных кроссовок "Nike"

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), проводя досмотр в Рижском свободном порту, обнаружили в двух контейнерах большое количество контрафактной спортивной обуви "Nike".

Как сообщили в СГД, контейнеры прибыли в Ригу из Китая. В случае реализации кроссовок ущерб для владельца товарного знака "Nike" мог составить почти 2,93 млн евро.

При проверке контейнеров таможенники заметили на кроссовках признаки подделки и обратились за заключением к представителю "Nike", который подтвердил, что обувь контрафактная.

В целом в обоих контейнерах было 24 528 пар кроссовок. 

В этом году таможня выявила в целом уже 42 тысячи пар поддельных кроссовок "Nike". Предыдущая партия контрафактной обуви была обнаружена в Рижском порту в марте - в одном из контейнеров было 17 472 пары контрафактной обуви.

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