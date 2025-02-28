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В Ливаны игорный зал оставил жителей без бесплатной стоянки

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Жители Ливаны недоумевают по поводу господства игорного зала на автомобильной стоянке, сообщает передача Bez tabu.

В передачу обратился житель Ливаны, который, не желая открыто конфликтовать с бизнесменами сферы азартных игр, выразил возмущение анонимно.

"Бессмысленность! Этому игорному залу продана земля - стоянка. Раньше там могли бесплатно парковать автомобили жители, которые направляются в магазины, а ночью там могли оставлять машины жители района, так как во дворах не так много места. Теперь игорный зал ввел порядок оплаты. Что с интересами жителей?" - вопрошает местный житель.

Недоумение выразили и другие жители Ливаны, указав, что стоянка была удобной для многих, так как на ней можно было оставить автомобиль в ночные часы, потому что в округе во дворах многоквартирных домов не хватает места, а также днем, пока идешь по своим делам.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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