В Ливаны игорный зал оставил жителей без бесплатной стоянки

В передачу обратился житель Ливаны, который, не желая открыто конфликтовать с бизнесменами сферы азартных игр, выразил возмущение анонимно.

"Бессмысленность! Этому игорному залу продана земля - стоянка. Раньше там могли бесплатно парковать автомобили жители, которые направляются в магазины, а ночью там могли оставлять машины жители района, так как во дворах не так много места. Теперь игорный зал ввел порядок оплаты. Что с интересами жителей?" - вопрошает местный житель.

Недоумение выразили и другие жители Ливаны, указав, что стоянка была удобной для многих, так как на ней можно было оставить автомобиль в ночные часы, потому что в округе во дворах многоквартирных домов не хватает места, а также днем, пока идешь по своим делам.

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