В Балви инспектор сбил человека. До решения суда ему позволили продолжать работать в полиции

В конце прошлого года Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что 4 ноября в Балви на улице Краста водитель автомобиля Fiat Freemont не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему пешеходный переход, в результате чего произошло ДТП. Пострадавший был доставлен в местное медучреждение.

В связи с этим происшествием изначально был начат административный процесс. Однако теперь Госполиция информирует, что начат уголовный процесс.

"Назначены экспертизы и ожидаются результаты. Кроме того, стражи порядка продолжают расследование", - рассказала о продвижении дела представитель Госполиции Юлия Юране.

Агентству LETA известно, что аварию совершил инспектор муниципальной полиции края. После происшествия руководство муниципальной полиции не стало комментировать, были ли предприняты какие-либо меры по оценке действий сотрудника.

Теперь глава полиции Рита Кравале подтвердила, что участником ДТП был инспектор муниципальной полиции Балвского края, который управлял личным автомобилем в свободное от работы время, алкоголь он не употреблял. О том, что попал в аварию, сотрудник сообщил руководству.

Он также сам вызвал оперативные службы после происшествия и сам оказал первую медицинскую помощь до прибытия медиков.

"В учреждении проведена оценка инцидента, и принято решение о том, что сотрудник может продолжать исполнять свои обязанности до вынесения судом решения", - сообщила Кравале.

Статья 21 Закона о полиции гласит, что муниципальным полицейским может быть лицо, которое не было судимо, не было осуждено или призвано к уголовной ответственности за намеренно совершенное преступление.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!