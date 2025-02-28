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Видео Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского диктатором (1)

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: POOL/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что он и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине во время визита украинского президента в Белый дом в пятницу.

"Мы вместе подпишем это соглашение", - сказал Трамп, начиная переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который находится с визитом в США.

В беседе с журналистами Трамп также, судя по всему, попытался преуменьшить серьезность обвинений в адрес Зеленского, прокомментировав свои заявления о том, что Зеленский - "диктатор".

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"Я это сказал? Я не могу поверить, что я это сказал", - отметил Трамп, когда журналисты задали вопрос про комментарий, который он в этом месяце выразил на платформе Truth Social.

Недавние заявления Трампа о Зеленском и Украине, в том числе называние Зеленского диктатором и обвинение Украины в развязывании войны с Россией, вызвали недоумение и серьезную обеспокоенность относительно будущего курса новой администрации Вашингтона на международной арене как в Украине, так и в странах Запада, а также в Соединенных Штатах, как среди противников, так и среди союзников Трампа.

Зеленский в среду сообщил, что проект соглашения об экономическом сотрудничестве с США готов, однако решение по поводу гарантий безопасности, которые Киев считает очень важными, еще не принято.

Ожидается, что в пятницу Зеленский отправится в Вашингтон, где переговоры могут определить дальнейшую судьбу соглашения.

Президент Украины пояснил, что проект соглашения - это первый шаг на пути к всеобъемлющему соглашению, которое должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Украина должна знать, какой позиции придерживаются Соединенные Штаты в вопросе будущей военной поддержки Украины, подчеркнул Зеленский, рассчитывая на широкий и содержательный разговор с Трампом в Вашингтоне.

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"Я хочу согласовать свои действия с США", - указал Зеленский. Он сообщил, что хочет узнать от Трампа, планируют ли США остановить военную помощь и, если да, то сможет ли Украина приобретать вооружение напрямую у США.

Зеленский также хочет узнать, сможет ли Украина использовать замороженные российские активы в виде инвестиций для приобретения вооружения и планирует ли Вашингтон снять санкции с России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Украина и США достигли предварительного экономического соглашения, которое включает в себя доступ США к украинским месторождениям редкоземельных металлов во время войны.

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