Зеленский в среду сообщил, что проект соглашения об экономическом сотрудничестве с США готов, однако решение по поводу гарантий безопасности, которые Киев считает очень важными, еще не принято.

Ожидается, что в пятницу Зеленский отправится в Вашингтон, где переговоры могут определить дальнейшую судьбу соглашения.

Президент Украины пояснил, что проект соглашения - это первый шаг на пути к всеобъемлющему соглашению, которое должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Украина должна знать, какой позиции придерживаются Соединенные Штаты в вопросе будущей военной поддержки Украины, подчеркнул Зеленский, рассчитывая на широкий и содержательный разговор с Трампом в Вашингтоне.

"Я хочу согласовать свои действия с США", - указал Зеленский. Он сообщил, что хочет узнать от Трампа, планируют ли США остановить военную помощь и, если да, то сможет ли Украина приобретать вооружение напрямую у США.

Зеленский также хочет узнать, сможет ли Украина использовать замороженные российские активы в виде инвестиций для приобретения вооружения и планирует ли Вашингтон снять санкции с России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Украина и США достигли предварительного экономического соглашения, которое включает в себя доступ США к украинским месторождениям редкоземельных металлов во время войны.

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