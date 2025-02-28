Министр культуры отреагировала на комментарии по поводу ее поездки на церемонию "Оскар"

"Понимаю разное мнение общества по поводу моей возможной поездки в США на церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар". В эту командировку я решила отправиться после приглашения создателей фильма "Поток", чтобы также на международном уровне укрепить дипломатию культуры и подтвердить, что Латвия готова сотрудничать в развитии международных кинопроектов. В то же время такие визиты направлены на укрепление двусторонних отношений между США и Латвией и на то, как вместе с посольством Латвии в США мы можем еще больше распространить имя Латвии по всему миру", - написала Лаце.