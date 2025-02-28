Министр культуры Агнесе Лаце планирует посетить церемонию вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе вместе с создателями анимационного фильма "Поток". В связи с этим решением прозвучали полные недоумения комментарии, поэтому министр культуры обратилась к социальной сети Facebook, чтобы дополнительно прояснить цели своей командировки в США, сообщает агентство LETA.
Министр культуры отреагировала на комментарии по поводу ее поездки на церемонию "Оскар"
"Понимаю разное мнение общества по поводу моей возможной поездки в США на церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар". В эту командировку я решила отправиться после приглашения создателей фильма "Поток", чтобы также на международном уровне укрепить дипломатию культуры и подтвердить, что Латвия готова сотрудничать в развитии международных кинопроектов. В то же время такие визиты направлены на укрепление двусторонних отношений между США и Латвией и на то, как вместе с посольством Латвии в США мы можем еще больше распространить имя Латвии по всему миру", - написала Лаце.
"Сейчас, несомненно, настал тот момент, когда мы все вместе должны не только гордиться международным успехом "Потока", но и сделать все возможное на политическом уровне, чтобы поддержать киноиндустрию в еще более широком плане", - отметила министр.
Агнесе Лаце также указала, что командировку в США она планировала еще до "рестарта" правительства. Во время отсутствия министра будет заменять кто-то из других членов правительства. Она отметила, что в случае утверждения командировки поддержку в США окажут как почетный консул Латвии, так и глава LNKC Дита Риетума.
Как агентство LETA проинформировали в Латвийских общественных СМИ (LSM), получивших аккредитацию на церемонию вручения премии "Оскар", аккредитованы три представителя LSM - два журналиста и оператор, которые отправятся в Лос-Анджелес, чтобы освещать события и отмечать успехи латвийской киноиндустрии и "Потока".
В LSM указали, что сама номинация - уже значительное достижение, которое оставит важную запись в истории кино Латвии.
В свою очередь, что касается конкретных расходов на командировку, в LSM указали, что информацию смогут предоставить после командировки, когда будет доступен полный отчет со всеми связанными расходами.
Напомним, ранее стало известно, что церемонию вручения премии "Оскар", которая пройдет 2 марта в Лос-Анджелесе, США, вместе с командой "Потока" планируют посетить Риетума и министр культуры.
Советница Лаце Рита Плуме отметила агентству LETA, что командировки министра должна утвердить премьер-министр Эвика Силиня. Как уже сообщалось, глава правительства заболела.
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