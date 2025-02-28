Долетел только до Лиепаи. Направлявшийся в Барселону самолет airBaltic вернулся в Ригу

Судя по информации на сайте Flightradar, рейс airBaltic в Барселону, который вылетел из Рижского аэропорта в 10:40, долетел до Лиепаи и после этого вернулся обратно в Ригу.

Зилбертс пояснил, что во время полета было получено сообщение о возможных технических проблемах с системой инертизации топлива.

Поэтому в рамках обычной процедуры экипаж самолета принял решение вернуться в Ригу для проведения дополнительных проверок перед продолжением полета, сообщил Зилбертс.

Он подчеркнул, что безопасность самолетов и пассажиров всегда является приоритетом airBaltic, и подобные действия соответствуют стандартным процедурам.

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