Утром в пятницу, 28 февраля, самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, направлявшийся в Барселону, Испания, из-за возможных технических причин вернулся в Ригу, сообщил агентству LETA представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс.
Долетел только до Лиепаи. Направлявшийся в Барселону самолет airBaltic вернулся в Ригу
Судя по информации на сайте Flightradar, рейс airBaltic в Барселону, который вылетел из Рижского аэропорта в 10:40, долетел до Лиепаи и после этого вернулся обратно в Ригу.
Зилбертс пояснил, что во время полета было получено сообщение о возможных технических проблемах с системой инертизации топлива.
Поэтому в рамках обычной процедуры экипаж самолета принял решение вернуться в Ригу для проведения дополнительных проверок перед продолжением полета, сообщил Зилбертс.
Он подчеркнул, что безопасность самолетов и пассажиров всегда является приоритетом airBaltic, и подобные действия соответствуют стандартным процедурам.
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