Трамп продлил санкции против России

Эти ограничения "должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года", говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

В нем перечислены санкции, установленные в 2014, 2018 и 2022 годах указами разных президентов США - Бараком Обамой, самим Трампом и Джо Байденом.

Первые были реакцией на аннексию Крыма, в свою очередь в 2022 году ограничения были введены на фоне повторного вторжения России в Украину.

В документе делается вывод, что "действия и политика России, упомянутые в этих указах, продолжают представлять серьезную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

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