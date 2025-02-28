Мексика выдала США нескольких наркобаронов

По словам Майка Виджила, бывшего главы международных операций Управления по борьбе с наркотиками, экстрадиция стольких подозреваемых одновременно является "историческим событием". "Они [Мексика] определенно надеются, что это окажет положительное влияние на переговоры по тарифам", - добавил он.

Среди экстрадированных - бывшие лидеры "Зетас" Омар и Мигель Анхель Тревино Моралес, бывший главарь картеля Хуарес" Висенте Каррильо и брат лидера Картеля нового поколения Немесио Осегера.

Объявление об выдаче было сделано в тот момент, когда высокопоставленная мексиканская делегация, включающая министров иностранных дел, обороны и безопасности, посетила Вашингтон, чтобы встретиться со своими американскими коллегами, включая госсекретаря США Марко Рубио.

Две страны договорились предпринять "скоординированные действия" по борьбе с наркоторговлей, сообщило мексиканское правительство. Цель - сократить число смертей, вызванных употреблением фентанила и незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Президент Мексики Клаудиа Штейнбаум пообещала сотрудничать с Вашингтоном, но отвергла любое "вмешательство" в суверенитет своей страны.

Она неоднократно выражала оптимизм по поводу того, что введение пошлин удастся предотвратить, и заявила в четверг, что надеется поговорить с Трампом, чтобы заключить соглашение.

Вскоре после начала своего второго президентства Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Мексики, назвав в качестве причин нелегальную иммиграцию и контрабанду фентанила. Он отложил введение этих пошлин до 4 марта, когда Штейнбаум согласилась направить 10 000 военнослужащих на границу между двумя странами для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

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