Мексика в четверг выдала США 29 подозреваемых в торговле наркотиками, в том числе печально известных наркобаронов, чтобы избежать обещанных президентом США Дональдом Трампом таможенных тарифов, сообщает AFP.
Мексика выдала США нескольких наркобаронов
Среди экстрадированных - Рафаэль Каро Кинтеро, который в 1980-х годах отдал приказ о похищении, пытках и убийстве специального агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике Камарена.
До поимки в 2022 году Каро Кинтеро числился в списке 10 самых разыскиваемых преступников ФБР.
Неожиданная выдача произошла во время, когда Мехико пытается договориться с Вашингтоном, чтобы предотвратить введение тарифов, которые Трамп связывает с нелегальной миграцией и наркотрафиком.
The first image of Mexican drug lord Rafael Caro Quintero on U.S. soil.— Drazen Jorgic (@Draz_DJ) February 28, 2025
Shared with me a by a source who had spent years hunting RCQ pic.twitter.com/ITDx2k9Nfa
Это произошло после того, как администрация Трампа признал восемь латиноамериканских группировок по торговле наркотиками, в том числе шесть мексиканских картелей, террористическими организациями.
"Как ясно дал понять президент Трамп, картели являются террористическими группировками, и Министерство юстиции намерено пресекать деятельность картелей и транснациональных банд", - заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
"Мы будем преследовать этих преступников по всей строгости закона, отдавая дань уважения храбрым сотрудникам правоохранительных органов, посвятившим свою карьеру, а в некоторых случаях и жизнь защите невинных людей от бедствий жестоких картелей", - добавила Бонди.
По словам Майка Виджила, бывшего главы международных операций Управления по борьбе с наркотиками, экстрадиция стольких подозреваемых одновременно является "историческим событием". "Они [Мексика] определенно надеются, что это окажет положительное влияние на переговоры по тарифам", - добавил он.
Среди экстрадированных - бывшие лидеры "Зетас" Омар и Мигель Анхель Тревино Моралес, бывший главарь картеля Хуарес" Висенте Каррильо и брат лидера Картеля нового поколения Немесио Осегера.
Объявление об выдаче было сделано в тот момент, когда высокопоставленная мексиканская делегация, включающая министров иностранных дел, обороны и безопасности, посетила Вашингтон, чтобы встретиться со своими американскими коллегами, включая госсекретаря США Марко Рубио.
Две страны договорились предпринять "скоординированные действия" по борьбе с наркоторговлей, сообщило мексиканское правительство. Цель - сократить число смертей, вызванных употреблением фентанила и незаконным оборотом огнестрельного оружия.
Президент Мексики Клаудиа Штейнбаум пообещала сотрудничать с Вашингтоном, но отвергла любое "вмешательство" в суверенитет своей страны.
Она неоднократно выражала оптимизм по поводу того, что введение пошлин удастся предотвратить, и заявила в четверг, что надеется поговорить с Трампом, чтобы заключить соглашение.
Вскоре после начала своего второго президентства Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Мексики, назвав в качестве причин нелегальную иммиграцию и контрабанду фентанила. Он отложил введение этих пошлин до 4 марта, когда Штейнбаум согласилась направить 10 000 военнослужащих на границу между двумя странами для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
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