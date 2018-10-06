Президент сделал свой выбор и дал интервью на русском прямо на избирательном участке Люди возмущаются!
6 октября 2018, 9:17
Президент Латвии Раймонд Вейонис вместе с супругой в 8 утра отправился на избирательный участок 678 в Огре, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Журналисты уже поджидали главу государства и задали ему несколько вопросов, в том числе и на русском языке. Вейонис ответил им на также на русском, что вызвало волну возмущения у комментатров в Facebook.
"Почему он разговаривает на русском?"
"Где соблюдение Закона о госязыке?"
У нас что, двуязычие?
"Невероятно это слышать!" - вот лишь некоторые комментарии.