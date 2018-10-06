Сб, 6.10.2018
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Президент сделал свой выбор и дал интервью на русском прямо на избирательном участке Люди возмущаются!

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис вместе с супругой в 8 утра отправился на избирательный участок 678 в Огре, чтобы исполнить свой гражданский долг. 

Журналисты уже поджидали главу государства и задали ему несколько вопросов, в том числе и на русском языке. Вейонис ответил им на также на русском, что вызвало волну возмущения у комментатров в Facebook.

"Почему он разговаривает на русском?" 

"Где соблюдение Закона о госязыке?" 

У нас что, двуязычие?

"Невероятно это слышать!" - вот лишь некоторые комментарии.

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