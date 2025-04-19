Сб, 19.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Путин объявил "пасхальное перемирие"

Диктатор Владимир Путин.
Диктатор Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин распорядился объявить "пасхальное перемирие", которое подразумевает приостановку всех боевых действий в Украине, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Приостановка боевых действий будет длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - цитирует DW распоряжение Путина.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что уже отдало соответствующие приказы.

Киев пока не отреагировал на это сообщение.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие дни прекратит усилия по достижению мира в Украине, если сделает вывод, что мир между Москвой и Киевом неосуществим. Позднее это подтвердил и президент США Дональд Трамп.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти