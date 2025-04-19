Путин объявил "пасхальное перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин распорядился объявить "пасхальное перемирие", которое подразумевает приостановку всех боевых действий в Украине, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Приостановка боевых действий будет длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - цитирует DW распоряжение Путина.
Минобороны России в свою очередь сообщило, что уже отдало соответствующие приказы.
Киев пока не отреагировал на это сообщение.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие дни прекратит усилия по достижению мира в Украине, если сделает вывод, что мир между Москвой и Киевом неосуществим. Позднее это подтвердил и президент США Дональд Трамп.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!