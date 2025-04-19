На улице Артилерияс в Риге вспыхнуло деревянное здание

В пятницу узкая улица Артилерияс в Риге наполнилась транспортом различных оперативных служб. Там горел фасад деревянного дома, сообщает передача Degpunktā.
Несмотря на то, что визуально кажется, что дом нежилой, кто-то все-таки смог попасть на ограниченную забором территорию и поджечь его стену. Чтобы убедиться, что в досках здания не осталось искр, пожарным пришлось сорвать часть отделки. Теперь она свалена в небольшую кучу рядом с домом.
Окружающие жители вовремя заметили происшествия, поэтому пламя удалось быстро потушить, а нанесенный ущерб был относительно небольшим.
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