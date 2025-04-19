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На улице Артилерияс в Риге вспыхнуло деревянное здание

Ликвидация последствий пожара
Ликвидация последствий пожара Фото: Lita Millere/LETA

В пятницу узкая улица Артилерияс в Риге наполнилась транспортом различных оперативных служб. Там горел фасад деревянного дома, сообщает передача Degpunktā.

Несмотря на то, что визуально кажется, что дом нежилой, кто-то все-таки смог попасть на ограниченную забором территорию и поджечь его стену. Чтобы убедиться, что в досках здания не осталось искр, пожарным пришлось сорвать часть отделки. Теперь она свалена в небольшую кучу рядом с домом.

Окружающие жители вовремя заметили происшествия, поэтому пламя удалось быстро потушить, а нанесенный ущерб был относительно небольшим.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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