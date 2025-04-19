На улице Артилерияс в Риге вспыхнуло деревянное здание

Несмотря на то, что визуально кажется, что дом нежилой, кто-то все-таки смог попасть на ограниченную забором территорию и поджечь его стену. Чтобы убедиться, что в досках здания не осталось искр, пожарным пришлось сорвать часть отделки. Теперь она свалена в небольшую кучу рядом с домом.