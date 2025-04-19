Назван самый активный депутат на дебатах зимней сессии Сейма

Бутанс дебатировал 36 раз, Александр Кирштейнс - 26 раз, Инара Мурниеце (Национальное объединение) - 23 раза, Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") - 19 раз, Алексей Росликов ("За стабильность") и Юрис Вилюмс (Объединенный список) - по 16 раз.

Более 30 депутатов вообще не участвовали в дебатах во время зимней сессии. В том числе депутаты Юрис Яковин (Союз зеленых и крестьян), Аугуст Бригманис (Союз зеленых и крестьян), Алина Генделе ("Новое Единство"), Виктор Пучка ("За стабильность"), Ричард Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Инесе Калниня ("Новое Единство"), Илзе Вергина ("Новое Единство"), Наталья Марченко-Йодко ("За стабильность") и другие.

Сейм завершил зимнюю сессию этого года 17 апреля и начнет весеннюю сессию 28 апреля.