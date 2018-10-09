Вт, 9.10.2018
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Во вторник в ДТП в Латвии погибли три человека

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Полиция

ФОТО: LETA

Во вторник в ДТП в Латвии погибли три человека, еще шесть пострадали, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Около 5.20 на шоссе Рига-Айнажи в лобовом столкновении легковой автомашины "Audi" и автобуса "Volvo" погиб водитель "Audi". Водитель автобуса доставлен в больницу.

На дороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле Субинайте в Сакстагалской волости легковой автомобиль "Chrysler" столкнулся с грузовиком. В ДТП погибла пассажирка легковой машины - женщина 1948 г. рожд., оба автоводителя доставлены в больницу.

Во второй половине дня в столкновении легковой автомашины с грузовиком на ул. Клейсту в Риге погиб один человек.

Три человека пострадали во вторник утром в ДТП в Гробине, где автобус врезался в стоявшую у пешеходного перехода машину.

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