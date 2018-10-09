Во вторник в ДТП в Латвии погибли три человека

Около 5.20 на шоссе Рига-Айнажи в лобовом столкновении легковой автомашины "Audi" и автобуса "Volvo" погиб водитель "Audi". Водитель автобуса доставлен в больницу.

На дороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле Субинайте в Сакстагалской волости легковой автомобиль "Chrysler" столкнулся с грузовиком. В ДТП погибла пассажирка легковой машины - женщина 1948 г. рожд., оба автоводителя доставлены в больницу.

Во второй половине дня в столкновении легковой автомашины с грузовиком на ул. Клейсту в Риге погиб один человек.