У большинства двое детей: факты о латвийских матерях от ЦСУ

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 11 мая. В честь этого праздника Центральное статистическое управление (ЦСУ) в соцсети Facebook опубликовало несколько интересных данных о латвийских матерях.
На 1 января 2025 года в Латвии проживали 641 030 женщин, являющихся матерями, независимо от возраста их детей.
Среди них больше всего матерей с двумя детьми - таких женщин в Латвии насчитывается 281 422.
241 573 латвийских мам - воспитывают одного ребенка. Три ребенка есть у 86 541 матери, а четыре - у 19 737.
Еще 7197 женщин заботятся о пятерых детях, а 4560 матерей воспитывают шестерых или больше детей.
ЦСУ также отметило, что для 1883 женщин 11 мая стало двойным праздником - кроме Дня матери, они отмечают и день рождения.
Поздравляя латвийских мам, ЦСУ поблагодарило их за любовь, заботу и силу, которые они ежедневно дарят своим детям и обществу в целом.
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