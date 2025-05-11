У большинства двое детей: факты о латвийских матерях от ЦСУ

На 1 января 2025 года в Латвии проживали 641 030 женщин, являющихся матерями, независимо от возраста их детей.

Среди них больше всего матерей с двумя детьми - таких женщин в Латвии насчитывается 281 422.

241 573 латвийских мам - воспитывают одного ребенка. Три ребенка есть у 86 541 матери, а четыре - у 19 737.

Еще 7197 женщин заботятся о пятерых детях, а 4560 матерей воспитывают шестерых или больше детей.

ЦСУ также отметило, что для 1883 женщин 11 мая стало двойным праздником - кроме Дня матери, они отмечают и день рождения.

Поздравляя латвийских мам, ЦСУ поблагодарило их за любовь, заботу и силу, которые они ежедневно дарят своим детям и обществу в целом.