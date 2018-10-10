На Францию подали в суд из-за ядерных испытаний в Тихом океане

"Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства", - продолжил активист, передает Deutsche Welle .

В период с 1960 по 1996 год Франция провела 210 ядерных испытаний: сначала - в Алжире (тогдашней французской колонии), а потом 193 испытания - на атоллах (коралловых островах) Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. После этого многие жители прилегающих районов обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические, причиной которых, предположительно, стали испытания.