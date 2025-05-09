Полиция поясняет, какие нарушения в связи с 9 мая до сих пор были констатированы

За различные нарушения начато 14 административных процессов.

Полиция выявила такие нарушения, как использование в общественных местах прославляющей военную агрессию символики - георгиевских лент, красных звезд, цветочных композиций в цветах российского флага, а также возложение цветов к демонтированным советским памятникам и справление естественных нужд. На Братском кладбище в Яунпиебалге на памятнике были нарисованы буквы V и Z, а также транслировались российские военные песни. Также выявлено размещение прославляющих военную агрессию лозунгов в Facebook.

Сегодня Госполиция, Служба государственной безопасности (VDD), полиция самоуправлений работают в усиленном режиме в соответствии с ранее разработанным планом обеспечения общественного порядка и безопасности.

Полиция напоминает, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, нацеленные против интересов государственной безопасности, направленные на раскол общества, искажающие историческую правду и ставящие под сомнение солидарность с народом Украины. Возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники, также рассматривается как прославление этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуально возлагать цветы в местах захоронений не запрещено, не будет допускаться скопление людей и прославление военной агрессии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о планирующихся 9 мая провокациях, призывают сообщать об этом VDD по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. О любых нарушениях полиция просит сообщать по телефону 112.