Мировые лидеры реагируют на избрание папы римского Льва XIV

Мировые лидеры в четверг поздравляли нового папу римского Льва XIV, который стал первым папой из Соединенных Штатов Америки.
267-м папой римским в четверг был избран уроженец Чикаго 69-летний кардинал США Роберт Превост. Он взял имя Лев XIV.
Президент США Дональд Трамп поздравил папу с избранием, назвав это большой честью для своей страны.
"Поздравляю кардинала Роберта Превоста, который только что был назначен папой. Это большая честь осознавать, что он первый американский папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны", - заявил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!" - сообщил Трамп.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы желаем, чтобы его понтификатом руководили мудрость и сила, поскольку он руководит католической общиной и вдохновляет мир своей решимостью содействовать миру и диалогу".
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в своем поздравлении отметил, что "в своей деятельности вы даете надежду и руководство миллионам верующих по всему миру в эти трудные времена".
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил папу римского Льва XIV с избранием, выразив надежду, что Ватикан под его руководством сохранит моральную и духовную поддержку.
"В этот решающий для нашей страны момент мы надеемся на постоянную моральную и духовную поддержку Ватикана в стремлении Украины восстановить справедливость и добиться прочного мира", - сообщил Зеленский на платформе Х.
Израиль в поздравлении новому понтифику выразил надежду на более тесные связи с Ватиканом.
"Мы надеемся на улучшение отношений между Израилем и Святым престолом и укрепление дружбы между иудеями и христианами в Святой земле и по всему миру. Пусть вашей папской миссией - это строительство мостов и построение понимания между всеми верованиями и народами", - заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
Президент Польши Анджей Дуда поздравил новоизбранного понтифика, выразив признательность за особую связь духовного единства между преимущественно католической Польшей и католической церковью.
"Примите, пожалуйста, подтверждение готовности Польской Республики еще больше укрепить эти уникальные связи - во имя общих ценностей, ответственности за общее благо и укрепления мира в мире", - сообщил Дуда.
В свою очередь, Колумбия в поздравлении призвала понтифика стать "лидером мигрантов".
"Я надеюсь, что он станет большим лидером мигрантских народов по всему миру, и я надеюсь, что он ободрит наших братьев и сестер латиноамериканских мигрантов, униженных сегодня в США. Пора им организоваться", - сообщил президент Колумбии Густаво Петро.
Между тем Испания в поздравлении призвала Папу Римского укреплять права человека.
"Пусть его понтификат поможет укрепить диалог и защиту прав человека в мире, нуждающемся в надежде и единстве", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Российский диктатор Владимир Путин пожелал новоизбранному понтифику "успехов", выразив надежду, что он вступит в "конструктивный диалог" с Кремлем.
"Уверен, что конструктивный диалог и сотрудничество, сложившиеся между Россией и Ватиканом, продолжат развиваться на основе христианских ценностей, которые нас объединяют", - говорится в послании, опубликованном Кремлем.
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