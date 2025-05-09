Мировые лидеры реагируют на избрание папы римского Льва XIV

"В этот решающий для нашей страны момент мы надеемся на постоянную моральную и духовную поддержку Ватикана в стремлении Украины восстановить справедливость и добиться прочного мира", - сообщил Зеленский на платформе Х.

Израиль в поздравлении новому понтифику выразил надежду на более тесные связи с Ватиканом.

"Мы надеемся на улучшение отношений между Израилем и Святым престолом и укрепление дружбы между иудеями и христианами в Святой земле и по всему миру. Пусть вашей папской миссией - это строительство мостов и построение понимания между всеми верованиями и народами", - заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил новоизбранного понтифика, выразив признательность за особую связь духовного единства между преимущественно католической Польшей и католической церковью.

"Примите, пожалуйста, подтверждение готовности Польской Республики еще больше укрепить эти уникальные связи - во имя общих ценностей, ответственности за общее благо и укрепления мира в мире", - сообщил Дуда.

В свою очередь, Колумбия в поздравлении призвала понтифика стать "лидером мигрантов".

"Я надеюсь, что он станет большим лидером мигрантских народов по всему миру, и я надеюсь, что он ободрит наших братьев и сестер латиноамериканских мигрантов, униженных сегодня в США. Пора им организоваться", - сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

Между тем Испания в поздравлении призвала Папу Римского укреплять права человека.

"Пусть его понтификат поможет укрепить диалог и защиту прав человека в мире, нуждающемся в надежде и единстве", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Российский диктатор Владимир Путин пожелал новоизбранному понтифику "успехов", выразив надежду, что он вступит в "конструктивный диалог" с Кремлем.

"Уверен, что конструктивный диалог и сотрудничество, сложившиеся между Россией и Ватиканом, продолжат развиваться на основе христианских ценностей, которые нас объединяют", - говорится в послании, опубликованном Кремлем.