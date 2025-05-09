Мэр Риги Кирсис обратился к общественности с открытым письмом

Мэр Риги Вилнис Кирсис обратился к общественности с открытым письмом, подчеркнув, что до выборов в Рижскую думу остается всего месяц и эти выборы станут решающим моментом для будущего Риги.

По мнению Кирсиса, предстоящие выборы важны не только для решения хозяйственных вопросов, но и для безопасности Риги и Латвии, государственных ценностей и как предвестник грядущих выборов в Сейм.

"Мы живем в гибридной войне рядом с агрессором, который проверяет нашу устойчивость, тестирует, способны ли мы как общество сохранять ясную голову и не поддаваться манипуляциям над нашими умами", - пишет Кирсис.

В своем письме он призывает партии, которые возглавляют Ригу, устранить разногласия и объединиться, чтобы обеспечить европейское развитие Риги и сохранить ее репутацию. По его мнению, в следующей Рижской думе сильную коалицию могут сформировать "Новое Единство", Национальное объединение и "Прогрессивные", поскольку эти партии доказали свою ответственность и решимость.

Мэр также подчеркивает, что необходимо избегать сотрудничества с нелояльными государству силами, особенно с прокремлевскими популистами.

RUS TVNET уже сообщал, что, согласно опросу, проведенному по заказу Латвийского телевидения агентством SKDS, тремя самыми популярными политическими силами, которые участвуют в выборах в Рижскую думу, запланированных на июнь, являются партии "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и Национальное объединение.

За партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 11,6% респондентов, за "Прогрессивных" - 8,2%, за Национальное объединение - 7%.

Далее в рейтинге следуют: "Новое Единство" - 6,2%, "Стабильности!" - 5,7%, "Согласие" - 5,3%, объединенный список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 3,9%, список "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК) - 3,1%, "Развитие/За!" - 2,5%, "Объединенный список" - 2,3%, а поддержка остальных партий не достигла отметки в 1%.

В апрельском опросе 30,8% респондентов признались, что им трудно сказать, за какую партию они будут голосовать, а 11% заявили, что не намерены участвовать в выборах.

Муниципальные выборы пройдут в первые выходные июня.