Инаугурационная месса Льва XIV состоится 18 мая

Ожидается, что в мероприятии примут участие многие мировые лидеры.

В понедельник, 12 мая, новый понтифик встретится с журналистами, а в следующую пятницу, 16 мая, - с дипломатами, аккредитованными при Святом Престоле, сообщили в Ватикане.

Первая общая аудиенция Льва состоится в среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии - высшими должностными лицами Ватикана.

267-м папой римским в четверг, 8 мая, был избран уроженец Чикаго 69-летний кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево. Он взял имя Лев XIV.