Хакер взломал Instagram жены Мамаева и нашел компромат

По словам девушки, аккаунт удалили хакеры, которые угрожали ей в связи с нападениями 8 октября, в которых принимали участие ее муж, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы», — поделилась жена футболиста с подписчиками, выйдя в прямой эфир с нового инстаграм-аккаунта.

Также она опровергла слухи о том, что сама удалила страницу в социальной сети.

«Писали, что я сама удалила инстаграм, но это не так. Я встала днем, часов в 12 и обнаружила, что страницы нет. Пока я писала заявление, уже появились угрозы на мобильный телефон. Откуда у него взялся мой телефон, я не понимаю», — возмутилась Мамаева.

Жена полузащитника подчеркнула, что хакер не останавливается даже после обращения в правоохранительные органы.