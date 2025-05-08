На концерт, посвященный Паулсу, записалось свыше 10 000 певцов

На праздник песни маэстро Раймонда Паулса Manai dzimtenei зарегистрировалось почти 12 000 участников, но регистрация продолжается до 31 мая, сообщила представитель организаторов мероприятия Элизабет Шуксте. Об этом пишет LETA.
Ригу будут представлять 88 хоров с 3417 певцами, Видземе - 118 хоров с 3969 певцами, Курземе - 68 хоров с 2039 певцами, Земгале - 27 хоров с 759 певцами, Латгале - 22 хора с 686 певцами, Селию - пять хоров со 176 певцами. Диаспора будет представлена 24 хорами с 821 певцом.
Концерт Manai dzimtenei - дань уважения творчеству Раймонда Паулса - состоится 11 июля 2026 года в Межапарке. В нем примут участие певцы из Латвии и латышской диаспоры, популярные солисты и музыканты. В программе концерта прозвучат песни Паулса, особое внимание будет уделено хоровому репертуару маэстро. В концерте также прозвучат новые произведения латвийских композиторов, специально написанные к этому событию. После концерта участников и зрителей ждет ночь совместного пения.
Режиссером концерта является Дита Луриня, главный дирижер - Мартиньш Клишанс, а художественный руководитель - композитор Янис Кирсис. Музыкальное руководство хором будет осуществляться ведущими дирижерами Латвии.
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