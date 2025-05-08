На концерт, посвященный Паулсу, записалось свыше 10 000 певцов

Ригу будут представлять 88 хоров с 3417 певцами, Видземе - 118 хоров с 3969 певцами, Курземе - 68 хоров с 2039 певцами, Земгале - 27 хоров с 759 певцами, Латгале - 22 хора с 686 певцами, Селию - пять хоров со 176 певцами. Диаспора будет представлена 24 хорами с 821 певцом.

Концерт Manai dzimtenei - дань уважения творчеству Раймонда Паулса - состоится 11 июля 2026 года в Межапарке. В нем примут участие певцы из Латвии и латышской диаспоры, популярные солисты и музыканты. В программе концерта прозвучат песни Паулса, особое внимание будет уделено хоровому репертуару маэстро. В концерте также прозвучат новые произведения латвийских композиторов, специально написанные к этому событию. После концерта участников и зрителей ждет ночь совместного пения.

Режиссером концерта является Дита Луриня, главный дирижер - Мартиньш Клишанс, а художественный руководитель - композитор Янис Кирсис. Музыкальное руководство хором будет осуществляться ведущими дирижерами Латвии.