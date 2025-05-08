Сыновья Ренарса Кауперса освоились в новом амплуа

Эмилс и Эдгарс, сыновья солиста группы Prāta Vētra Ренарса Кауперса и художницы Агнесе Каупере, дебютировали на сцене Латвийского национального театра, сообщает журнал Privātā Dzīve.
В историческом песенном спектакле Dumpīgā Rīga ("Мятежная Рига"), созданном режиссером Клавсом Меллисом по мотивам произведений отца писателя Рутки,
Кауперсы играют жителей Риги XVI века, братьев-близнецов Григиса и Липстиса.
Эдгарс рассказал журналу: "Поскольку мы музыканты, петь было проще всего, нам пришлось тренировать новую мозговую мышцу, изучая тексты, дикцию и создавая диалоги. Все нам помогали, мой брат и я также поправляли друг друга".
Эмилс, со своей стороны, признается, что перед этим опытом ему было немного страшно.
"Хотя мы пели в хоре музыкальной средней школы имени Язепа Мединя, я не фанат мюзиклов. В целом я думаю, что мы хорошо провели время, познакомившись со всем механизмом театра и поняв, сколько людей задействовано в постановках", - откровенничает он.
Как известно, Эдгарс и Эмилс являются участниками группы Carnival Youth.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!