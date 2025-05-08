Сыновья Ренарса Кауперса освоились в новом амплуа

"Хотя мы пели в хоре музыкальной средней школы имени Язепа Мединя, я не фанат мюзиклов. В целом я думаю, что мы хорошо провели время, познакомившись со всем механизмом театра и поняв, сколько людей задействовано в постановках", - откровенничает он.