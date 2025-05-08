Чт, 8.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Сыновья Ренарса Кауперса освоились в новом амплуа

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Эмилс и Эдгарс, сыновья солиста группы Prāta Vētra Ренарса Кауперса и художницы Агнесе Каупере, дебютировали на сцене Латвийского национального театра, сообщает журнал Privātā Dzīve. 

В историческом песенном спектакле Dumpīgā Rīga ("Мятежная Рига"), созданном режиссером Клавсом Меллисом по мотивам произведений отца писателя Рутки,

Кауперсы играют жителей Риги XVI века, братьев-близнецов Григиса и Липстиса.

Эдгарс рассказал журналу: "Поскольку мы музыканты, петь было проще всего, нам пришлось тренировать новую мозговую мышцу, изучая тексты, дикцию и создавая диалоги. Все нам помогали, мой брат и я также поправляли друг друга".

Эмилс, со своей стороны, признается, что перед этим опытом ему было немного страшно.

"Хотя мы пели в хоре музыкальной средней школы имени Язепа Мединя, я не фанат мюзиклов. В целом я думаю, что мы хорошо провели время, познакомившись со всем механизмом театра и поняв, сколько людей задействовано в постановках", - откровенничает он.

Как известно, Эдгарс и Эмилс являются участниками группы Carnival Youth.

Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх