LTV: в день выборов была попытка взломать электронную почту госучреждения

Отвечая на вопрос о других возможных кибератаках 6 октября Тейванс заявил, что "попытки были интенсивными и начались еще за день перед выборами"

LTV напоминает, что изучив иностранный опыт, летом была создана координационная рабочая группа по обеспечению безопасности выборов. Ее задача - координировать работу всех министерств, Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и других учреждений - чтобы в случае действий, направленных против Латвии, работать сообща.

Необходимости использовать этот механизм не было. Единственный случай - когда был создан фальшивый профиль должностного лица и от его имени распространялась лживая информация.