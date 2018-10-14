Вс, 14.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

LTV: в день выборов была попытка взломать электронную почту госучреждения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Hakeris. Ilustratīvs attēls

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

В день выборов в 13 Сейм были попытки взломать сервер е-майлов некоего госучреждения - об этом заявил заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс. Какое именно это было учреждение, он называть отказался, сообщает передача LTV “de facto”.

Отвечая на вопрос о других возможных кибератаках 6 октября Тейванс заявил, что "попытки были интенсивными и начались еще за день перед выборами"

LTV напоминает, что изучив иностранный опыт, летом была создана координационная рабочая группа по обеспечению безопасности выборов. Ее задача - координировать работу всех министерств, Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и других учреждений - чтобы в случае действий, направленных против Латвии, работать сообща.

Необходимости использовать этот механизм не было. Единственный случай - когда был создан фальшивый профиль должностного лица и от его имени распространялась лживая информация.

Об этом факте координационная группа сообщила администрации Facebook и через несколько минут он был уничтожен.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ