Пн, 15.10.2018
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Анкету Цоя продадут за миллион

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Виктор Цой

ФОТО: Кадр из фильма "Игла"

Заполненную покойным лидером группы "Кино" Виктором Цоем анкету для вступления в Ленинградский рок-клуб признали подлинной, пишет Газета.ру со ссылкой на передачу канала "78".

27 октября анкету, датированную 8 октября 1985 года, выставят на торги. В ней указаны контактный номер и адрес Виктора Цоя, перечислено, какими инструментами он владеет и какие группы любит: "Аквариум", "Зоопарк" и "Странные игры".

Лот оценен в 1 млн руб. Кроме анкеты, с молотка уйдет книга "Детектив и политика" 1989 года выпуска с подписью Виктора Цоя на внутренней стороне обложки. Автограф оценили в 20 тыс. руб.

Ранее сооснователь рок-группы "Кино" Алексей Рыбинраскритиковал продажу на аукционе паспорта и записей Виктора Цоя.

Виктор Цой

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

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