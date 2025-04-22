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В возрасте 91 года умер Зураб Церетели

Зураб Церетели
Зураб Церетели Фото: Reuters/ScanPix

В возрасте 91 года умер советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор Зураб Церетели. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, это случилось сегодня в половине второго ночи", - сообщил во вторник, 22 апреля, собеседник агентства.

Как сообщил Шагулашвили российскому агентству "РИА Новости", причиной смерти скульптора стала остановка сердца.

Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Церетели - автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.

Он известен как автор памятника Петру I и монумента "Дружба навеки" в Москве, монумента "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне.

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