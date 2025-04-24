"Большинство мужчин не такие". Айя Андреева рассказала, почему полюбила Яниса Айшпурса

На вопрос о том, что ее покорило, Айя сказала: "У нас были очень интересные разговоры. У Яниса есть очень хорошее качество.

Большинство мужчин не такие, но он действительно эмоционально вовлечен в то, что чувствует другой человек.

Это главный козырь Яниса. Хотя временами он очень угрюм, как старик, он никогда не скажет мне: что ты делаешь, успокойся! Он будет сопереживать, сострадать и оказывать эмоциональную поддержку столько, сколько нужно. Это, я думаю, самое ценное".

Она добавляет: "Я терпеть не могу, когда мужчина ведет себя как ребенок. Если бы мне приходилось убирать за ним, гладить его брюки и приводить в порядок его вещи, это было бы очень трудно. Я не могу представить это в своей повседневной жизни. К счастью, мне не приходится с этим жить".

Также певица называет в числе главных ценностей в отношениях общение и взаимное уважение. Кроме того, и Айя, и Янис ценят свое личное пространство.

На вопрос о том, как они будут праздновать годовщину свадьбы, Айя ответила: "Мы договорились не дарить друг другу подарки, потому что в этом нет необходимости. (...) В следующем году будет наша пятая годовщина - тогда можно будет что-то запланировать. Если вытянем. Тогда и подумаем о подарках. (Смеется.) В жизни никогда ничего не можешь знать заранее.

Обычно мы ужинаем, проводим время вместе".

Как известно, Айя и Янис начали встречаться в 2018 году, а поженились во время пандемии.

Для обоих это уже второй брак: Айя обменялась кольцами с бизнесменом Томом Берзиньшем летом 2013 года, но менее чем через три года пара развелась. Айшпурс был женат на дизайнере интерьеров Мадаре Ливине с 2006 года, в этом браке родились две дочери.

Полное интервью читайте в свежем номере журнала Una.