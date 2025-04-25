Летний фестиваль Saldus Saule возвращается с мощной программой

В этом году программа фестиваля будет еще более насыщенной. Помимо уже анонсированных Chris Noah, Carnival Youth, Finķis, Līvi, Dzelzs Vilks, Pienvedēja Piedīvujus, Kautkailis и Sub Scriptum, организаторы также объявили о других исполнителях музыки разных жанров. Среди них – Ivo Fomins, Rudens Vēja Muzikanti, R.A.P., Pirmais Kurss, Tumors, Div Div, Микс Галвановскис, Иннокентий Марплс, Bloody Heels и Relicseed. Ближе к лету объявят еще несколько артистов, что сохранит интригу до последнего момента.

Фестиваль Saldus Saule - это не только музыка! Во время мероприятия пройдет Silent Disco, будет работать ярмарка, бары и кафе. Гостей ждут различные аттракционы и большой палаточный городок на берегу реки Циецере. Здесь каждый найдет себе место — будь то вечеринка до рассвета, общение у костра или просто отдых под звездами.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайтах saldussaule.lv, aula.lv и bilesuserviss.lv. Чем ближе к фестивалю, тем выше цена!



Первый Saldus Saule состоялся в 1987 году, и по сей день это один из самых популярных фестивалей в Латвии.