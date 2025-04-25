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Летний фестиваль Saldus Saule возвращается с мощной программой

Фото статьи
Фото: publicitātes

Великолепный летний музыкальный фестиваль Saldus Saule вновь порадует меломанов в парке Калнсетас в Салдусе. Мероприятие пройдет с 25 по 27 июля.

В этом году программа фестиваля будет еще более насыщенной. Помимо уже анонсированных Chris Noah, Carnival Youth, Finķis, Līvi, Dzelzs Vilks, Pienvedēja Piedīvujus, Kautkailis и Sub Scriptum, организаторы также объявили о других исполнителях музыки разных жанров. Среди них – Ivo Fomins, Rudens Vēja Muzikanti, R.A.P., Pirmais Kurss, Tumors, Div Div, Микс Галвановскис, Иннокентий Марплс, Bloody Heels и Relicseed. Ближе к лету объявят еще несколько артистов, что сохранит интригу до последнего момента.

Фестиваль Saldus Saule -  это не только музыка! Во время мероприятия пройдет Silent Disco, будет работать ярмарка, бары и кафе. Гостей ждут различные аттракционы и большой палаточный городок на берегу реки Циецере. Здесь каждый найдет себе место — будь то вечеринка до рассвета, общение у костра или просто отдых под звездами.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайтах saldussaule.lv, aula.lv и bilesuserviss.lv. Чем ближе к фестивалю, тем выше цена! 

Первый Saldus Saule состоялся в 1987 году, и по сей день это один из самых популярных фестивалей в Латвии. 

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