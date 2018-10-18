- Эвита, ты до сих пор играешь в "Что? Где? Когда?" Сколько лет уже. Не надоедает?

- Ты знаешь, когда с ранних лет только и делаешь, что читаешь, в конце концов, появляется потребность всю эту информацию не только впускать, но и выпускать, чтобы в голове не пылилась. И в школе мне такой возможности очень не хватало. На моей памяти, один раз организовали Брейн ринг, и мы с одноклассниками даже всех победили… А вот о том, что есть такая "чегекашечка", я узнала уже когда поступила в Даугавпилсский университет и даже почти его закончила.

В 2005, кажется, году пришла за компанию с будущим мужем на городскую игру, подсела к одной из команд, взяла несколько вопросов – и втянулась. Сначала ходила только на городские игры, потом начались выезды на фестивали – сначала только на прибалтийские, потом всё дальше и дальше. Так что для меня это уже давно не просто игра, а образ жизни. "ЧГК" – это расширение не только кругозора, но и мира – в том числе и внутреннего.

Учишься работать в команде с самыми разными людьми, слушать, слышать, искать и выбирать ответ, рисковать, принимать победу и поражение. А еще очень здорово осознавать, что, благодаря всем этим выездам по всему свету у тебя есть друзья, и, куда бы ты ни приехала, практически везде есть, с кем выпить чашечку кофе.

- А "Своя игра"? Думается, многие хотят попасть к Кулешову, но не всякий решается. А ты набралась смелости. Откуда такая решимость?

- Почему я захотела попасть в "телесвояк?" Опять же – круг общения решает. Когда, включив игру, постоянно видишь в ней кого-нибудь знакомого, рано или поздно возникает желание попробовать.

Процесс отбора оказался довольно долгий. Сначала отправляешь заявку, потом ждешь звонка. По телефону надо ответить на кое-какие вопросы, и, если всё получается, тебя приглашают на очный отборочный этап, и потом уже отправляют в эфир. Заявку я отправила давно, год или полтора назад. Такой срок ожидания – в принципе, норма. Даже в какой-то момент забываешь о том, что что-то куда-то отправляла, и тут – бац!

Мне на всех этапах отбора очень везло и с вопросами, и с различными организационными моментами. Даже даты съемок совпали с поездкой в Москву по другому "чегекашному" поводу, так что удалось успеть всё.

Моя игра была последней в съемочный день, так что я успела посидеть в зале, поболеть за знакомого игрока, выступавшего на пару игр раньше, посмотреть, как и что происходит на съемочной площадке, как что работает…