Должен признать, что Эвиту Савицкую я знаю давно, с ее мамой мы провели детство, так как жили на одной лестничной клетке. Потом Света вышла замуж, и еще через определенное количество месяцев на свет появилась Эвита. Девчонка как девчонка, бегала в пятнашки, прыгала через резиночку, играла в куклы в подъезде. Прошло много лет и вдруг я вижу ее в популярной программе на НТВ "Своя игра". И играла достойно! Прославила свой Даугавпилс, где она сейчас живет и занимается переводами. Ведь специальность Эвиты — английская филология. Ну как было не поговорить с этой замечательной, для меня до сих пор, девчонкой.
- Эвита, ты до сих пор играешь в "Что? Где? Когда?" Сколько лет уже. Не надоедает?
- Ты знаешь, когда с ранних лет только и делаешь, что читаешь, в конце концов, появляется потребность всю эту информацию не только впускать, но и выпускать, чтобы в голове не пылилась. И в школе мне такой возможности очень не хватало. На моей памяти, один раз организовали Брейн ринг, и мы с одноклассниками даже всех победили… А вот о том, что есть такая "чегекашечка", я узнала уже когда поступила в Даугавпилсский университет и даже почти его закончила.
В 2005, кажется, году пришла за компанию с будущим мужем на городскую игру, подсела к одной из команд, взяла несколько вопросов – и втянулась. Сначала ходила только на городские игры, потом начались выезды на фестивали – сначала только на прибалтийские, потом всё дальше и дальше. Так что для меня это уже давно не просто игра, а образ жизни. "ЧГК" – это расширение не только кругозора, но и мира – в том числе и внутреннего.
Учишься работать в команде с самыми разными людьми, слушать, слышать, искать и выбирать ответ, рисковать, принимать победу и поражение. А еще очень здорово осознавать, что, благодаря всем этим выездам по всему свету у тебя есть друзья, и, куда бы ты ни приехала, практически везде есть, с кем выпить чашечку кофе.
- А "Своя игра"? Думается, многие хотят попасть к Кулешову, но не всякий решается. А ты набралась смелости. Откуда такая решимость?
- Почему я захотела попасть в "телесвояк?" Опять же – круг общения решает. Когда, включив игру, постоянно видишь в ней кого-нибудь знакомого, рано или поздно возникает желание попробовать.
Процесс отбора оказался довольно долгий. Сначала отправляешь заявку, потом ждешь звонка. По телефону надо ответить на кое-какие вопросы, и, если всё получается, тебя приглашают на очный отборочный этап, и потом уже отправляют в эфир. Заявку я отправила давно, год или полтора назад. Такой срок ожидания – в принципе, норма. Даже в какой-то момент забываешь о том, что что-то куда-то отправляла, и тут – бац!
Мне на всех этапах отбора очень везло и с вопросами, и с различными организационными моментами. Даже даты съемок совпали с поездкой в Москву по другому "чегекашному" поводу, так что удалось успеть всё.
Моя игра была последней в съемочный день, так что я успела посидеть в зале, поболеть за знакомого игрока, выступавшего на пару игр раньше, посмотреть, как и что происходит на съемочной площадке, как что работает…
Изнутри всё выглядит совсем не так, как на экране. Это очень живой, очень насыщенный рабочий процесс. Ведущий Петр Кулешов, конечно, крут, обаятелен, и вовсе не такой, каким кажется, когда сидишь дома на диване. Это в телевизоре он, не умолкая, играет в словесный пинг-понг с игроками, а на съемках, бывает, делает по несколько дублей, причем зачастую по своей инициативе. Отлично работают и редакторы – это, кстати, тоже наши люди, из "чегекашников". Они всё время начеку: стоит только ведущему, например, не там поставить ударение, как они тут же дают ему сигнал.
Но для меня всё, пожалуй, началось не с наблюдения за тем, как играют другие, а с гримёрки. Как же девушке – особенно не очень-то умеющей краситься – без того момента, когда ее делают красивой! Шучу. Просто именно на этапе наложения грима до меня вдруг начало доходить, что я действительно в студии, я почти уже в игре, и всё серьезно. Правда, эффект от этого понимания получился обратный: стал разбирать смех, и делать умное выражение лица оказалось очень непросто…
Затем я вернулась в студию, и начались последние приготовления. И тут тоже обнаружилось множество секретов, которых на экране не разглядишь. Взять, к примеру, мантии. Никто особо не подбирает их по размеру. Длину рукавов, общую посадку – всё это подгоняют уже на самом игроке, с помощью булавок.
А еще перед игрой за игровыми стойками размещают специальные подставки – чтобы выровнять игроков даже не столько по росту, а, скорее, по соотношению уровня рук и кнопок. Кстати, мне показалось, что сантиметров так пяти роста мне не хватило. Очень долго пыталась приспособиться к кнопке – сверху жать было неудобно, сбоку – не так эффективно… В общем, я с этой кнопкой была как плохой танцор.
К счастью, прямо в эфир на произвол судьбы никого не бросают. Перед игрой редактор подходит, зачитывает несколько блоков вопросов, помогает сориентироваться, объясняет, куда смотреть, чтобы не пропустить сигнал, и когда именно жать. С этим у меня тоже были сложности. Дело в том, что телевизионный вариант "Своей игры" отличается от привычного мне, так называемого, спортивного. В спортивке мы жмем на кнопки, как только додумываемся до правильного ответа. В телеверсии же вопрос должны успеть услышать зрители, поэтому до определенного момента нажимать на кнопку нельзя, будет фальстарт. Так что надо не только внимательно слушать текст, но и следить за специальной лампой на стене впереди, либо за индикатором на мониторе под носом.
С монитором проще, я ориентировалась по нему. Но скорости реакции всю игру отчаянно не хватало, соперники обжимали постоянно. Пришлось напомнить всем и самой себе, что я из Прибалтики, расслабиться и получать удовольствие. А вообще, подготовительный этап прошел очень быстро, так что с соперниками удалось перекинуться только парой слов.
Не скажу, что играть было как-то сложно, страшно или непонятно. Даже особого волнения не было: было ощущение именно игры. Хотя самые элементарные слова время от времени всё равно напрочь вылетали из головы – вот та же солома в вопросе про соломенное чучело, которое на Рождество ваяют в Швеции. Вообще, вопросы, в основном, были простые – такие, чтобы их было комфортно брать, сидя у телевизора. Но простые-то они не только для меня, но и для соперников! Конечно, боролась, как могла, но после игры было ощущение, что наговорила глупостей и неправильных версий выше крыши. Потом, когда игра вышла в эфир, оказалось, что я вполне ничего.
- Мультики и куклы — твой конек. У тебя же растет дочка...
- Да, темы тоже оказались приятные. Ну, если не считать истории футбола, конечно. Сказки, мультики и куклы спасли меня в этом мужском мире. Особенно порадовалась, когда ответила про пони. Я просто люблю вопросы, после взятия которых можно вернуться домой и сказать дочери, что, если бы не она, я ни за что не ответила бы.
А вот с вопросами-аукционами мне не везло совсем. Во время просмотра "телесвояка" я как-то не вникала в то, как это всё работает, когда и сколько очков можно ставить на кон, и так далее. И каждый раз, когда передо мной маячили все эти цифры, я попросту зависала. Тот самый момент, когда особенно остро понимаешь, насколько же ты все-таки гуманитарий…
Ну, и с последним вопросом тоже не сложилось. Конечно, про возраст Высоцкого я подумала. Но, во-первых, забылось, сколько же он все-таки прожил (казалось, на пару лет дольше). А, во-вторых, играя в ЧГК, привыкаешь считать, что любая информация в вопросе неспроста. И, если уж дали 2013 год, значит, это важно. Сдала 33 – мол, художник мог нарисовать для книги в память о друге по одной иллюстрации за каждый год жизни без него…
Наверное, можно было бы не пойти ва-банк, а сделать ставку поменьше, но, как я уже говорила, с цифрами я совсем не дружу, так что осталась в итоге с круглым ноликом, но особо не расстроилась, и желания играть не растеряла. Правда, снова принять участие в игре я смогу не ранее, чем года через два. Как раз хватит времени на то, чтобы поработать над реакцией и научиться считать…
А самым сложным после съемок оказалось долго-долго никому ничего не рассказывать. Мою игру отсняли еще в конце мая, потом программа ушла на летние каникулы, потом, в сентябре и начале октября, в эфир пошли выпуски, отснятые ранее в той же серии… В общем, всё затянулось, а там ведь интрига, неразглашение информации, все дела… Ну, ничего, никому не проболталась. Зато как удивились все окружающие! Вообще, насколько я знаю, игроков из Латвии в телевизионной "Своей игре" пока еще почти что и не было. Один раз появился очень сильный рижский "своячник" Максим Крайнов, также играли изначально российские, но потом переехавшие в Прибалтику знатоки... Так что я, выходит один из первых "холодных прибалтов" в "телесвояке". Приятно!