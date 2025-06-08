Видео Как школьница из Риги привлекла внимание Раймонда Паулса

В этом году фестиваль Rīgas Ritmi пройдет со 2 по 5 июля. Одной из его участниц станет 14-летняя певица Элеонора Гиберте (Elly Bert), талант которой высоко оценил сам маэстро Раймонд Паулс.
Элеонора Гиберте в интервью TVNET+ рассказала о начале своего творческого пути, участии в телешоу, волне хейта и неожиданном знакомстве с маэстро Раймондом Паулсом, которое помог организовать ее дедушка.
Сначала ей показалось, что маэстро как будто бы несерьезно к этому отнесся: "Вот такое было ощущение". Он указал на ее юный возраст, но добавил, что она молодец. Элеонора думала, что на этом все. Но тут раздался звонок...
Видео: Интервью с Элеонорой Гиберте (тизер)