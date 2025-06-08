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Видео Как школьница из Риги привлекла внимание Раймонда Паулса

В этом году фестиваль Rīgas Ritmi пройдет со 2 по 5 июля. Одной из его участниц станет 14-летняя певица Элеонора Гиберте (Elly Bert), талант которой высоко оценил сам маэстро Раймонд Паулс. 

Элеонора Гиберте в интервью TVNET+ рассказала о начале своего творческого пути, участии в телешоу, волне хейта и неожиданном знакомстве с маэстро Раймондом Паулсом, которое помог организовать ее дедушка.

Сначала ей показалось, что маэстро как будто бы несерьезно к этому отнесся: "Вот такое было ощущение". Он указал на ее юный возраст, но добавил, что она молодец. Элеонора думала, что на этом все. Но тут раздался звонок...

Видео: Интервью с Элеонорой Гиберте (тизер)

Напомним, в этом году фестиваль Rīgas Ritmi пройдет со 2 по 5 июля, а центральной концертной площадкой станет сад Рижского Домского собора. 3 и 4 июля там выступят главные приглашенные артисты - американская джаз-фанк-группа Kennedy Administration и американская певица Шейна Стил с премьерой программы маэстро Раймонда Паулса Shayna Steele sings Raimonds Pauls.

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