Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Том Круз прыгнул с горящим парашютом 16 раз. Этот трюк он выполнил на съемках восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" под названием "Финальная расплата".

Несколько недель шла подготовка к этому эпизоду. В нем Круза поднимают на вертолете, а затем сбрасывают с горящим парашютом. Парашют перед прыжком был пропитан топливом и подожжен. Актер должен был в воздухе отрезать горящую ткань и раскрыть запасной парашют, чтобы успешно приземлиться.

Круз часто сам выполняет трюки в фильмах. Ранее он поучаствовал также в церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года, проходивших в Париже, во время которой спустился по веревке с крыши арены "Стад де Франс" и забрал олимпийский флаг.

Напомним, мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" прошла 5 мая 2025 года в Токио. Съемки проходили в национальном парке "Драконовы горы" в ЮАР.

Видео: Прыжок Тома Круза