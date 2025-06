У вокалиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона

Мортен Харкет ранее выпустил шесть сольных альбомов, его вокальный диапазон, по некоторым данным, в том числе биографа коллектива Яна Омдаля, охватывает пять октав.



Напомним, норвежская синти-поп-группа a-ha выпустила восемь студийных альбомов, тираж которых превысил 100 миллионов копий. Наибольшую популярность группе принес хит Take On Me из ее дебютного альбома 1985 года Hunting High and Low.