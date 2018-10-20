IKEA в Латвии планирует расширяться

Сейчас в секторе розничной торговли во всем мире можно наблюдать цифровую трансформацию, поэтому "мы должны быть готовы к ней также в странах Балтии", отметил он.

Начать торговлю товарами IKEA в интернете в Латвии и Литве планируется еще в этом году, добавил Цюрхер.

По его словам, в странах, где товары IKEA продаются в интернете уже несколько лет, сейчас продается в среднем 8-15% общего оборота. "И хотя эти цифры могут показаться не очень большими, надо отметить, что рост наблюдается именно в этом сегменте, а не в традиционных магазинах", - отметил он.

На вопрос о планах расширить возможности поставки товаров IKEA в Латвию, создав, как в Литве, пункты для получения заказанных товаров (pick-up points), Цюрхер ответил, что говорить об этом пока рано.

Как сообщалось, 30 августа на ул. Бикеру, 2 в Стопиньском крае в пригороде Риги открылся магазин IKEA. Его площадь составляет 34 500 квадратных метров, а в целом территория магазина занимает 10 гектаров. Общие инвестиции в создании в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.