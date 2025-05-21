Экзистенциальный выбор Европы

Мы должны готовиться к тому, что США умоют руки, когда речь зайдет не только об Украине, но и Европе. Но сдерживание России не является чем-то непосильным для нас.

Нам не нужно иметь военный потенциал, сравнимый с американским. Нет, нам нужно лишь достаточно средств для того, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в противостоянии с единым европейским сообществом демократических государств.

Европейцы открыто требуют, чтобы мы выбрали новые подходы к европейской обороне. По данным Еврокомиссии, 71% граждан ЕС считают, что Евросоюз должен расширять мощности по производству военной техники, а 77% поддерживают единую политику в сфере обороны и безопасности. Это означает, что у европейских лидеров есть мандат, чтобы смело мыслить и действовать.

Сколько времени потребуется для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе? Я считаю, что в своих действиях мы должны исходить из трех предпосылок.