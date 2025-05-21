Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Экзистенциальный выбор Европы

Немецкий танк Leopard 1A5
Немецкий танк Leopard 1A5 Фото: SCANPIX

​В течение многих лет я при каждой возможности призывал Евросоюз и входящие в него страны увеличивать инвестиции в оборону. Когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, я, будучи депутатом Европарламента, задавал всем вопрос: какие нам еще нужны доказательства, чтобы признать угрозу для всей Европы. Что мы, европейцы, будем делать, если наша безопасность окажется под угрозой, а Америка, наш ближайший союзник, будет занята другими делами?

Сегодня мы оказались ровно в этом положении.

Мы должны готовиться к тому, что США умоют руки, когда речь зайдет не только об Украине, но и Европе. Но сдерживание России не является чем-то непосильным для нас.

Нам не нужно иметь военный потенциал, сравнимый с американским. Нет, нам нужно лишь достаточно средств для того, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в противостоянии с единым европейским сообществом демократических государств.

Европейцы открыто требуют, чтобы мы выбрали новые подходы к европейской обороне. По данным Еврокомиссии, 71% граждан ЕС считают, что Евросоюз должен расширять мощности по производству военной техники, а 77% поддерживают единую политику в сфере обороны и безопасности. Это означает, что у европейских лидеров есть мандат, чтобы смело мыслить и действовать.

Сколько времени потребуется для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе? Я считаю, что в своих действиях мы должны исходить из трех предпосылок.

Во-первых, нам надо понимать, что это война бывшей имперской метрополии против, как она считает, своей мятежной колонии. Как показывает история, колониальные войны обычно длятся

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх