Во вторник он сказал, что первый транш на создание системы составит 25 млрд долларов. Эти деньги упомянуты в проекте «Одного Большого Прекрасного Закона», который внесен администрацией Трампа в Конгресс, но еще не принят.

Курировать создание «Золотого купола» будет генерал космических сил США Майкл Гетлайн.

Системы противоракетной обороны появились у США и СССР еще в 1960-х годах. В 1972 году они заключили договор об ограничении этих систем, а в начале нового века США, оценив потенциальные угрозы со стороны новых ядерных держав, вышли из этого договора.

На создание «Золотого купола» администрацию США отчасти вдохновил израильский «Железный купол», но американская система по планам будет во много раз больше и должна будет справляться с новейшими и перспективными видами ракет, в том числе гиперзвуковыми и запущенными из космоса.

«Все они будут сбиваться. Эффективность будет близко к 100%», — пообещал Трамп.

Американские официальные лица ранее говорили, что «Золотой купол» должен будет перехватывать ракеты на всех возможных стадиях, в том числе еще до запуска.

Представители Пентагона и американской разведки давно заявляют, что имеющиеся у США системы ПРО устарели и не смогут противостоять новым видам ракет, которые разрабатывают Россия и Китай.