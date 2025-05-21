Издание: Из российской армии дезертировали 49 000 солдат

Издание ссылается на две базы данных - общедоступный список дезертиров из Южного военного округа за 2022-2024 годы, а также список тех, в отношении кого в России возбуждены уголовные дела за дезертирство и самовольное оставление частей, опубликованный в марте 2025 года проектом "Хочу жить" Главного управления разведки Украины (ГУР).

В распоряжение издания попал и список дезертиров из 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России.

Из имен в списке 65% совпадали с именами в списке Южного военного района. Многие из фамилий в списке упоминаются также в судебных протоколах российских военных гарнизонов касательно судов за дезертирство и измену.

Согласно утекшей информации, основными причинами объявления солдат в розыск являются оставление позиций на фронте, дезертирство из воинской части и отказ возвращаться на службу после лечения или командировки.

Журналисты объединили две базы данных в одну и получили единый список из 49 001 человека. Это почти совпадает с оценками украинской организации открытых данных Frontelligence Insight, согласно которым в декабре 2024 года число дезертиров составило 50 554 человека.

Как отмечают "Важные истории", в базах данных имеются ошибки и неточности, поэтому цифра в 49 тысяч дезертиров является скорее ориентирующей для понимания масштабов явления.

Аналитик российского проекта поддержки дезертиров "Прощай, оружие" Алексей Альшанский также проанализировал базы данных и пришел к выводу, что в них включены не все дезертиры. Он считает, что их реальное число еще больше.