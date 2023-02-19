Булимия в 17 лет. Личная история о том, как я хотела потерять несколько килограммов, а потеряла себя

2011 год. Ноябрь. Открываю глаза, чувствую, как ноет все тело, до боли знакомое чувство. Понимаю, что снова проснулась уставшей, глаза слипаются. Люблю сон - это единственное состояние, когда я никак не могу себе навредить. Я продолжаю лежать в кровати и смотреть в потолок, солнце уже встало, но в комнате темно. В этой комнате всегда темно. Не хочу начинать этот день, ведь я знаю, как он закончится.
Эта история о том, как я хотела потерять несколько килограммов, а потеряла себя.
2010 год - мне 17. Я продолжаю "следить за фигурой". Не могу сказать, что голодаю. Нет. Но явно ем меньше, чем надо организму. Если бы я голодала, то начала бы падать в обмороки и не могла бы нормально функционировать. Да и родители бы это заметили, конечно. А когда ты ешь мало, это не так легко заметить. Всегда можно создать видимость, что ты поел. При этом я продолжала жить полноценной жизнью, ходила в школу, проводила время с друзьями, путешествовала, занималась спортом. Но, что бы я ни делала, мои мысли почти всегда были заняты едой.
Если я съем сейчас это пирожное, то вечером придется пойти бегать. Лучше ничего не буду есть, так я чувствую себя лучше.
Прошло не так много времени, как мои пищевые "привычки" начали приводить к срывам. Тогда я еще не знала, что у меня началась булимия.
Она началась медленно. Со всеми этапами. Сначала срывы, переедания, потом слезы и муки совести, спорт и голод. Грубо говоря, в течение дня я могла съесть салат или небольшую отбивную с овощами, а вечером съесть большую порцию еды и пачку печенья. После чего могла не есть до 2-3 дней, пила йогурты и кефир, занималась спортом и ждала, пока все, что я "наела", уйдет. Срывы становились сильнее. В периоды переедания я могла съесть большое количество еды. Помню, как съела большую коробку вафлей, которой нашей семье хватало на неделю, за один раз. Родители начали замечать, что продукты пропадают в доме быстрее, чем обычно, но думали, что у детей хороший аппетит (у нас в семье четверо детей).
Я опять не сдержалась. Я слабая. Ненавижу себя.
2011 год - мне 18 лет. Самый темный период моей жизни, который я помню только обрывками. Один раз после очередного переедания сажусь на велосипед и понимаю, что мне сейчас нужно проехать минимум 15 км, чтобы хоть как-то почувствовать себя лучше. И тут меня осенило. Есть же более легкий способ избавиться от еды. Я остановилась в лесу. С помощью бутылки воды и двух пальцев я "очистила" желудок меньше чем за 15 минут.