Жители Эстонии очень заинтересованы в смене гражданства: "Я почувствовала, что пора"

Мотивация очень важна

"Об инфочасах узнала через Facebook - знакомые поделились объявлением. Подумала: наверное, пора", - рассказывает женщина. Сейчас у нее паспорт лица без гражданства, как и у многих в Нарве. "Я здесь родилась, моя мама тоже. Раньше была надежда, что серопаспортникам дадут эстонское гражданство, но теперь ее нет. И в голове словно вспышка произошла: почему бы не попробовать?", - сказала она.

Серый паспорт не доставлял особых неудобств, к тому же, в России живут ее родители. Но после изменения политической ситуации поездки туда утратили актуальность для Людмилы. "Хочу эстонское гражданство, чтобы выучить язык и получить новые возможности. Дети говорят на трех языках, учились в эстонской школе, и я тоже подтянулась. Пора", - говорит она.

На инфочасе объяснили, с чего начать. "У меня нулевой уровень эстонского, знаю слова, но не могу составить предложения. Пойду сначала учиться на категорию А1", - делится женщина. Страха перед большим начинанием нет: Людмила уверена, что если будет учиться, то все сдаст, и уже чувствует себя студенткой, ждет осени и начала курсов.