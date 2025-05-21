Жители Эстонии очень заинтересованы в смене гражданства: "Я почувствовала, что пора"

Около 57 000 человек в Эстонии имеют "серый" паспорт и статус лица без гражданства. В Нарве таких особенно много. Фонд интеграции запустил инфочасы, чтобы помочь с самым необходимым для получения эстонского гражданства: бесплатным обучением эстонскому и законам. Инфочасы вызвали большой интерес среди горожан, пишет Rus.Postimes.
Фонд интеграции начиная с мая проводит инфочасы, на которых предоставляет информацию об изучении эстонского языка и другой государственной поддержке по получению гражданства. За первые недели на онлайн-инфочасы на русском и английском языках зарегистрировались более 350 человек. Следующий - и последний перед летними отпусками - инфочас состоится 2 июня.
"Первый инфочас прошел 5 мая в очень конструктивной и позитивной атмосфере. Сразу же по его завершению стали поступать заявки на участие в нашей программе договора о языковом обучении, которая позволяет выучить эстонский на необходимом уровне. Мы видим, что наибольший интерес вызывают вопросы, связанные с правовыми условиями, изучением языка и учебным отпуском", - рассказала руководитель по вопросам гражданского обучения Фонда интеграции Екатерина Гвоздева.
По словам Гвоздевой, на первом инфочасе чаще всего задавали вопросы о видах на жительство и требуемой продолжительности проживания в Эстонии - то есть об условиях получения гражданства. Люди, принявшие участие в инфочасе и заинтересованные в получении гражданства, но не имеющие соответствующей языковой категории, сразу же могут записаться на курсы эстонского языка совершенно бесплатно.
"Изучение языка по-прежнему остается ключевой темой. Хотя многие считают достижение необходимого уровня (B1) сложной задачей, то наш опыт, успех людей и официальная статистика показывают, что большинству сдача экзамена вполне по силам. Наша задача - поддерживать и мотивировать людей на пути к гражданству", - добавила Гвоздева.
Фонд интеграции действует в рамках программы "Договор о языковом обучении", финансируемой Министерством внутренних дел. Она перешла в Фонд интеграции в марте 2021 года из Академии внутренней безопасности, где она действовала с 2019 года.
Программа предусмотрена законом о гражданстве и сводится к заключению договора между государством и жителем, который хочет получить гражданство, сдав экзамены на знание эстонского языка, а также конституции и закона о гражданстве.
"Чтобы помочь с получением эстонского гражданства, мы, в первую очередь, помогаем подготовиться к экзаменам - организуем бесплатные курсы эстонского языка на уровнях A1, A2 и B1, а также бесплатное обучение по конституции и закону о гражданстве. Наряду с этим мы консультируем по вопросам, связанным с получением гражданства. Обо всем подробнее мы говорим на инфочасах, которые начали проводить и планируем продолжить в августе", - уточняет Екатерина.
По заказу Фонда интеграции, в 2024 году было проведено исследование жителей с неопределенным гражданством по вопросам, связанным с эстонским гражданством, а также с целью выяснить факторы, влияющие на его получение.
Оно показало: 65% респондентов хотят получить гражданство, 45% - в ближайшие 2–5 лет. Главное препятствие - незнание эстонского языка. "Люди думают, что это дорого, долго и невозможно. Мы развенчиваем мифы, объясняем, поддерживаем", - говорит Екатерина.
Участниками программы могут стать жители со всех уголков страны, но практика показывает, что основная доля участников проживает в Таллинне и его окрестностях, а также в Ида-Вирумаа, прежде всего в Нарве.
Не все доходят до конца. "В некоторых случаях участники вынуждены прерывать договор по уважительной причине, например, из-за серьезных проблем со здоровьем или переезда в другую страну. В остальном же все зависит от участника программы, насколько он мотивирован и действительно желает достичь своей цели. Если человек не мотивирован и пропускает занятия без уважительной причины, то, согласно условиям договора, при прерывании программы необходимо компенсировать расходы за пройденное обучение", - отмечает Екатерина. Однако целеустремленные участники с нуля достигают уровня В1 и сдают успешно экзамен примерно за два года.
На вопрос, увеличился ли спрос после лишения лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах. "Ясно, что интерес к эстонскому гражданству есть и немаленький. В рамках проведенного исследования мы ожидали 600 ответов, а получили почти 2000. Некоторые люди не только отвечали на опрос, но и звонили", - отвечает Екатерина.
Эстонский паспорт дает право голоса, безвизовые поездки по ЕС и доступ к должностям, требующим гражданства. "Эстонский паспорт входит в топ-10 в мировом рейтинге. Это большой плюс", - подчеркивает Екатерина.
Нарвитянка Людмила, обладательница серого паспорта, посетила инфочас, отправила заполненное заявление на участие в программе и с энтузиазмом ждет начала языкового обучения.
Мотивация очень важна
"Об инфочасах узнала через Facebook - знакомые поделились объявлением. Подумала: наверное, пора", - рассказывает женщина. Сейчас у нее паспорт лица без гражданства, как и у многих в Нарве. "Я здесь родилась, моя мама тоже. Раньше была надежда, что серопаспортникам дадут эстонское гражданство, но теперь ее нет. И в голове словно вспышка произошла: почему бы не попробовать?", - сказала она.
Серый паспорт не доставлял особых неудобств, к тому же, в России живут ее родители. Но после изменения политической ситуации поездки туда утратили актуальность для Людмилы. "Хочу эстонское гражданство, чтобы выучить язык и получить новые возможности. Дети говорят на трех языках, учились в эстонской школе, и я тоже подтянулась. Пора", - говорит она.
На инфочасе объяснили, с чего начать. "У меня нулевой уровень эстонского, знаю слова, но не могу составить предложения. Пойду сначала учиться на категорию А1", - делится женщина. Страха перед большим начинанием нет: Людмила уверена, что если будет учиться, то все сдаст, и уже чувствует себя студенткой, ждет осени и начала курсов.
Она уже подала заявление, документы проходят проверку. "На платные курсы мне идти не хотелось, а бесплатные места разбирают быстро", - рассказала она. Процесс может занять пару лет: пять–шесть месяцев на каждую категорию. "Это долгосрочный проект, и я к этому готова", - уверена женщина.
Сейчас она занимается домашним хозяйством. Эстонский язык пока не нужен в повседневной жизни, но гражданство - это шаг к новым возможностям. "Нас же уже лишили права голоса на муниципальных выборах. А я хочу участвовать", - добавляет она.
Венера, жительница Таллинна, прошедшая программу договора о языковом обучении, рассказала Rus.Postimees о своем пути к эстонскому гражданству.
"Языковые курсы оставили замечательное впечатление. Было много информации, но все шло четко и легко", - делится Венера. Она начала с курса на уровень А2 и за два года достигла B1. "Курсы дали достаточно знаний, чтобы сдать экзамен на необходимом уровне. Я постоянно учила, ездила на уроки и не пропускала занятия, потому что это очень важно", - добавляет Венера.
Экзамены оказались непростыми. "Я сначала растерялась, но потом собралась, поняла процесс и успешно сдала", - вспоминает она, уточняя, что сдала экзамен на В1 со второго раза. Венера подала на гражданство 19 марта 2025 года, сейчас ждет решения. Рассматривать могут до полугода.
Ранее у Венеры был серый паспорт. "Мне было обидно: живу здесь десятки лет, у меня ребенок родился в Эстонии. Почему я не гражданин? Хочу быть частью страны, это правильно", - говорит она. Гражданство для нее - не просто документ, а вопрос достоинства.
Владлен, житель Нарвы с российским гражданством, рассказал Rus.Postimees, почему решил получить эстонское гражданство через программу Фонда интеграции.
"Я уже как-то проходил курсы B1, но знаний не хватало, поэтому продолжил обучение", - делится Владлен. Главная цель - свобода передвижения в ЕС. "С российским гражданством сейчас тяжело", - признается он. Раньше времени заниматься изучением эстонского особо не было.
Экзамен на B1, который Владлен сдавал 18 мая, оказался, по его оценке, сложным. "Ожидал, что будет легче. Письменная часть объемная, да и времени на нее было недостаточно. На разговорной растерялся, не взял инициативу", - говорит он. Но отмечает, что пройденные курсы очень помогли. "Они отличные, я стал понимать разговорную речь, передачи по радио, могу общаться на эстонском языке", - сказал Владлен,
Владлен родился в Эстонии, но выбрал российское гражданство для работы. Теперь его мотивирует интерес к языку. «Меня это захватило. Да и группа мотивирует, учиться интересно», - сказал он. После B1 и экзамена по конституции он подаст на гражданство. Для работы Владлена язык не обязателен, но эстонский помогает ориентироваться в услугах и общении.
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