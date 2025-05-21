Липину интересно В поддержку Re:Baltica - KNAB пытается влиять на независимые СМИ?

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в редакцию Re:Baltica письмо с просьбой объяснить, почему в преддверии муниципальных выборов журналисты направили свое внимание именно на три города - Ригу, Даугавпилс и Резекне. Мне же хочется задать встречный вопрос KNAB - а почему вас это интересует? И не хочется ли вам направить на эти три города свое внимание?