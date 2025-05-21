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Sergejs Tihomirovs
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Липину интересно В поддержку Re:Baltica - KNAB пытается влиять на независимые СМИ?

KNAB и Re:Baltica. Мэр Риги Вилнис Кирсис, мэр Резекне Александр Барташевич и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
KNAB и Re:Baltica. Мэр Риги Вилнис Кирсис, мэр Резекне Александр Барташевич и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Фото: RUS TVNET kolāža

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в редакцию Re:Baltica письмо с просьбой объяснить, почему в преддверии муниципальных выборов журналисты направили свое внимание именно на три города - Ригу, Даугавпилс и Резекне. Мне же хочется задать встречный вопрос KNAB - а почему вас это интересует? И не хочется ли вам направить на эти три города свое внимание?

Если коротко. Re:Baltica уже несколько месяцев создает классные журналистские материалы, освещая предвыборный период в Риге, Даугавпилсе и Резекне. Свой выбор журналисты обосновали.

Однако в KNAB почему-то не смогли сами прочитать то, что было написано в самом издании. Вместо этого сотрудники бюро решили написать письмо журналистам и получить от них ожидаемую, в общем, реакцию.

Потому что письмо KNAB неправильно сразу на нескольких уровнях.

Во-первых, никто не имеет права

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