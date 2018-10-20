Сб, 20.10.2018
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Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете Фото и видео

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ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist/ @MartinNartucci

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, засняли последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета.

В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.

Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.

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