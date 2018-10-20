Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, засняли последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета.
INCIDENTE EN VUELO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS: Se produjo un incidente producto de una turbulencia severa en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, dejando 15 personas heridas de los cuales 8 fueron derivados a un segundo control. El vuelo provenía de MIAMI hacia BUENOS AIRES. pic.twitter.com/MSiNCWghzo— Martin Narducci (@MartinNarducci) 19 октября 2018 г.
В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.
Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.