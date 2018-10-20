Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.