Ограбление в Старой Риге: номер автомобиля преступников украли с другой машины

В базе данных Дирекции безопасности дорожного движения агентство LETA убедилось, что под номерным знаком KH2412, который согласно публично распространенным изображениям был прикреплен к использованному при ограблении Volkswagen Golf 5, на самом деле зарегистрирован автомобиль Nissan Almera, который не прошел техосмотр и снят с учета.

Фото: Вооруженное ограбление в Риге

Фото: По подозрению в вооруженном ограблении в Старой Риге полиция разыскивает возможных виновных лиц

В интервью телеканалу TV3 Рукс в очередной раз признался, что грабители довольно тщательно готовились к этому преступлению. Полицейским примерно понятен маршрут передвижения преступников и их действия после кражи, однако сейчас продолжается анализ большого количества изъятых видеоматериалов. "Процессы расследования другого рода также ведутся. Есть определенные зацепки, по которым мы должны работать", - сказал глава полиции.